Tres policías heridos por ataque con dron en El Bordo, Cauca

Ataque terrorista con explosivos lanzados con drones contra la Estación de Policía de El Bordo, municipio de El Patía al sur del Cauca, dejó a tres uniformados heridos.

Los policías lesionados fueron remitidos al hospital local de El Bordo, donde reciben atención médica.

El alcalde Jhon Jairo Fuentes manifestó que de acuerdo con información que le suministro el hospital, los heridos se encuentran estables.

“Se realizó toda la articulación con la Policía y Secretaría de Gobierno para proteger la vida de los policías y a la población”, dijo el mandatario.

En esta zona del Cauca hay amplia presencia de la estructura Carlos Patiño, de las disidencias lideradas por ‘Iván Mordisco’ que en repetidas ocasiones ha realizado acciones violentas contra la Fuerza Pública.

