La crisis en la red hospitalaria de Caldas tiene al Hospital Santa Sofía en una ocupación del 200 %

Manizales

Tras el cierre de los servicios para pacientes de Nueva EPS en varias clínicas y hospitales en Manizales y en Caldas se ha aumentado la preocupación porque no hay sitios donde atienden diferentes especialidades para pacientes que en muchos casos tienen tratamientos por enfermedades preexistentes o de alta complejidad.

Juan Pablo Osorio Gallo, personero de Manizales, destacó que la situación se torna crítica ante los cierres de las entidades, “se trata de una crisis estructural y ese es un punto importante definir porque esta crisis ha superado el margen de maniobra que tienen las entidades del nivel local. Ya no se trata de un problema operativo, de un dispensario, no se trata de un problema operativo de una clínica o un hospital”, destacó.

Desde la Alcaldía de Manizales lamentaron la situación que está afectando la atención de los pacientes en la ciudad, poniendo en riesgo la salud de los mismos.

Cierres de servicios a usuarios de Nueva EPS en agosto en Caldas

Según el veedor de salud de Caldas, Gabriel Palacio, todos los días se conoce una comunicación diferente de una clínica, entidad o de un operador de salud que cierra contratos con Nueva EPS debido a la falta de pagos donde destaca que los siguientes son los servicios cerrados y las clínicas que no están atendiendo a los usuarios.

Clínica Avidanti: solo se prestan servicios de urgencias vitales.

SES Hospital de Caldas:

Cierre de servicios para procedimientos quirúrgicos de alto costo.



Cierre de consulta externa con medicina especializada, de donde se derivan los procedimientos por especialidad.

Diagnostimed: servicios cerrados.

servicios cerrados. Clínica San Juan de Dios: cierre total de servicios.

cierre total de servicios. Hospital Infantil de Manizales: deuda muy alta, sin cumplimiento de cartera.

Situación crítica:

Hospital San Isidro (Geriátrico): próximo a cerrar.

próximo a cerrar. Santa Sofía: ocupación superior al 200 %.

Hospital Departamental Santa Sofía colapsado

La red prestadora de servicios de salud del departamento atraviesa una grave crisis que ya genera colapso en los niveles de atención, por su parte, el Hospital Santa Sofía de Manizales reporta una ocupación superior al 200 %, situación provocada por el cierre de servicios a los usuarios de la Nueva EPS en gran parte de la red hospitalaria de Caldas, ante la falta de pagos.

Esto ha convertido a Santa Sofía en el único prestador de segundo y tercer nivel en la ciudad que sigue garantizando atención. Su gerente, Carlos Alberto Piedrahíta, explicó que, pese a la alta presión sobre la institución, se mantiene el compromiso con los pacientes gracias a que la Nueva EPS ha cumplido con los pagos oportunos.

“Estamos hablando de cerca de 450 mil afiliados de los regímenes contributivo y subsidiado que requieren servicios de un hospital de alta complejidad en el departamento. Hoy toda esa carga recae sobre las 129 camas hospitalarias de Santa Sofía, que no son suficientes para atender una población tan amplia. Sin embargo, nuestro deber es garantizar atención adecuada y oportuna”, aseguró la gerencia.