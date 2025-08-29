Actualidad

Ataque sicarial deja un muerto y ocho heridos en Cali

Según información preliminar, la víctima se movilizaba en una camioneta de alta gama.

Las autoridades en Cali investigan un ataque sicarial que dejó una persona muerta y al menos ocho más heridas.

El ataque ocurrió en la noche de este jueves 28 de agosto en el sector del Vallado, al oriente de la capital vallecaucana.

Según información preliminar, la persona fallecida es un hombre que conducía una camioneta de alta gama.

“La policía metropolitana a través de la policía judicial y el CTI se encuentran en proceso de verificación. Esperamos tener resultados muy pronto sobre los afectados y los responsables de este incidente” señaló Jairo García, secretario de seguridad de Cali.

Por ahora no es claro en qué circunstancias se dio el ataque ni si los heridos estarían vinculados con la víctima, cuya identidad se desconoce.

