Ataque sicarial en el Atlántico dejó un fallecido y tres heridos. Imagen de referencia. Foto: Getty Images/ Caraco Radio.

En la noche de este domingo 17 de agosto se registró un hecho violento en el que una persona murió y tres más resultaron heridas en medio de un ataque armado en el municipio de Soledad, en el departamento del Atlántico.

El episodio se registró en un establecimiento nocturno conocido como ‘Cervecería La Bamba’, ubicado en inmediaciones de la calle 24 con carrera 14 del barrio La Floresta.

Hasta el lugar, llegaron sujetos armados que dispararon en múltiples ocasiones contra un joven de 19 años que se encontraba departiendo en el sitio.

En medio del ataque sicarial, también resultaron heridas otras personas que fueron alcanzadas por las balas.

La víctima mortal fue identificada como Heiner Andrés Uscátegui Parejo, quien además tenía una medida de detención domiciliaria vigente.

Según la información que se ha conocido, el fallecido y contra quien estaba presuntamente iba dirigido el ataque, ya había sido amenazado por parte de integrantes de una organización criminal.

Las primeras hipótesis del caso apunta a un posible ajuste de cuentas entre grupos delincuenciales de la zona.

