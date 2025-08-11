Investigan crimen de un vigilante en Soledad, Atlántico

Las autoridades indagan el hecho violento en el que fue asesinado un vigilante informal en el sector de Villa Muvdi en el municipio de Soledad, Atlántico.

La situación se registró la madrugada de este domingo 10 de agosto.

Según la información que se conoció, sujetos desconocidos abordaron a la víctima y la atacaron con armas de fuego.

El hecho ocurrió cuando el hombre se encontraba realizando sus labores de vigilancia en inmediaciones de la carrera 24D con calle 50.

Un episodio similar tuvo lugar la noche del viernes 8 de agosto, cuando otro vigilante fue asesinado tras recibir amenazas de supuestos miembros de un grupo criminal.

Se trata de Brayan Eduardo Cárdenas Vasco, de 33 años de edad, quien fue atacado en el barrio Terranova del municipio de Soledad.

Las primeras versiones del caso, apuntan a que, el ataque obedeció a acciones contra la empresa en la que trabajaba la víctima, por el no pago de extorsiones, hechos que son materia de investigación.

