Regiones

Al menos 25 personas permanecen en clínicas del Atlántico tras accidente de tránsito

El hecho ocurrió en la Vía La Cordialidad, a la altura del municipio de Galapa.

Accidente de tránsito. Imagen de referencia. Foto: Suministrada.

Accidente de tránsito. Imagen de referencia. Foto: Suministrada.

Al menos 25 heridos continúan recuperándose en diferentes clínicas del departamento del Atlántico, tras un accidente de tránsito que se registró en la Vía La Cordialidad, a la altura del municipio de Galapa.

El hecho tuvo lugar cuando un bus de transporte intermunicipal se volcó en la carretera, mientras cubría la ruta que conduce de la capital del departamento a Sabanalarga.

Le puede interesar

Al parecer, el hecho se produjo cuando el conductor del vehículo intentó maniobrarlo para esquivar un accidente en la zona.

En ese momento, perdió el control del automotor. El episodio tuvo lugar la noche del 9 de agosto.

Según se conoció, unidades adscritas a la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía del Atlántico adelantan las investigaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro vial.

Escuche W Radio en vivo aquí:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad