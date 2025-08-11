Al menos 25 personas permanecen en clínicas del Atlántico tras accidente de tránsito

Al menos 25 heridos continúan recuperándose en diferentes clínicas del departamento del Atlántico, tras un accidente de tránsito que se registró en la Vía La Cordialidad, a la altura del municipio de Galapa.

El hecho tuvo lugar cuando un bus de transporte intermunicipal se volcó en la carretera, mientras cubría la ruta que conduce de la capital del departamento a Sabanalarga.

Al parecer, el hecho se produjo cuando el conductor del vehículo intentó maniobrarlo para esquivar un accidente en la zona.

En ese momento, perdió el control del automotor. El episodio tuvo lugar la noche del 9 de agosto.

Según se conoció, unidades adscritas a la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía del Atlántico adelantan las investigaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro vial.

