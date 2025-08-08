Se levantó el paro por parte de comunidades campesinas e indígenas en la entrada del Parque Tayrona/ Minambiente

Santa Marta

Luego de varias horas de diálogo entre las comunidades campesinas, indígenas, las Juntas de Acción Comunal, las Asocomunales de la Troncal del Caribe y la ministra (e) de Ambiente, Irene Vélez, se logró poner fin a los bloqueos en la entrada del PNN Tayrona.

Dentro de los acuerdos planteados se destaca la conformación de un grupo permanente interinstitucional para revisar las prioridades territoriales de las comunidades en el área y la conformación de una comisión intersectorial, con participación del Ministerio del Interior y otras entidades, que visitará la zona la próxima semana.

El objetivo será dialogar directamente con las comunidades, resolver los conflictos en el territorio y avanzar hacia un modelo de coadministración del parque, tal como lo ha planteado el presidente Gustavo Petro.

El plantón pacifico se realizó por varios días lo que mantenía bloqueada la vía que comunica hacia el departamento de la Guajira.