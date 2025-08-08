Capturaron a hombre señalado de feminicidio en Soledad, Atlántico

La Policía Nacional dio a conocer que, a través de unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), logró la captura por orden judicial de un hombre de 27 años, señalado por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

De acuerdo con las autoridades, la diligencia se llevó a cabo en el barrio Villa del Carmen, en el municipio de Soledad, Atlántico.

En el lugar, agentes de la institución hicieron efectiva la orden de captura emitida por la Fiscalía.

De acuerdo con las investigaciones, el crimen ocurrió el pasado 25 de diciembre de 2024, cuando, en medio de una discusión con su excompañera sentimental, el hoy capturado le habría arrojado un líquido inflamable.

Posteriormente, utilizando un encendedor, provocó que las llamas se propagaran sobre el cuerpo de la víctima.

Tras la captura, la Policía también confirmó que, el capturado registra una anotación judicial por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

