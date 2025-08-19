Cinco capturados y armamento incautado dejó operativo policial en Barranquilla

La Policía Metropolitana de Barranquilla informó que, en el marco de la ofensiva contra el delito, unidades de la institución realizaron varios operativos en sectores del suroriente y suroccidente de la ciudad durante el puente festivo.

En los procedimientos, se logró la captura de cinco personas, así como la incautación de armamento y municiones utilizados por actores criminales.

Además de encontrar armas de fabricación industrial, se hallaron al menos diecinueve cartuchos y proveedores.

En el marco de los operativos, también se incautaron vehículos, motocicletas e incluso taxis que eran utilizados para delinquir.

“Un teléfono celular, dos motocicletas y un vehículo tipo taxi, los cuales eran utilizados por los presuntos delincuentes para la comisión de actividades ilícitas y fueron dejados a disposición de la autoridad competente”, detalló la Policía.

Las acciones de las autoridades permitieron la recuperación de una motocicleta que había sido reportada como hurtada y de un equipo móvil, objetos que fueron entregados a sus propietarios.

Los presuntos delincuentes fueron dejados a disposición de la Fiscalía para su judicialización por los presuntos delitos de hurto agravado, y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y/o municiones.

Los operativos se llevaron a cabo en los barrios: El Carmen, El Bosque y La Luz de la ciudad de Barranquilla.