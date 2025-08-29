Capturan alias ‘Mono Abrahán’, uno de los hombres más buscados en Barranquilla

La Policía Nacional confirmó la captura de un presunto cabecilla del grupo delincuencial ‘Los Costeños’ y quien ha sido señalado como uno de los hombres más buscados en Barranquilla.

La detención se realizó en Bello, Antioquia, en el desarrollo de una ofensiva contra el multicrimen y el delito.

El sujeto, identificado como Abrahán Alfredo López Caballero, sería uno de los líderes del grupo criminal, con injerencia en los departamentos del Atlántico y Magdalena.

Según las autoridades, el actor delincuencial presentó 7 anotaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir, homicidio, fuga de presos y violencia intrafamiliar.

De acuerdo con las investigaciones, estaría vinculado a por lo menos 12 homicidios y figuraba en el cartel de los más buscados de la Policía Metropolitana de Barranquilla por el delito de extorsión.

Asimismo, se confirmó que, en el municipio de Soledad (Atlántico), ejercía influencia en los barrios Ciudad Paraíso, San Vicente, Villa Sol, Villa María y Candelaria, donde lideraba actividades extorsivas y coordinaba homicidios selectivos.

“Su trayectoria delictiva se remonta a 09 (nueve) años, durante los cuales se consolidó como jefe de zona del GDCO Los Costeños”, detalló la Policía.

Según información oficial, las indagaciones revelaron que el cabecilla lideraba disputas territoriales frente al Clan del Golfo y al grupo delincuencial ‘Los Pepes’, con el objetivo de ampliar las rutas del narcotráfico en la región Caribe.

Asimismo, la Policía aseguró que, el hombre se encontraba en Medellín estableciendo alianzas con integrantes del Grupo Delincuencial Organizado ‘Los Triana’ con el fin de abrir nuevas rutas para el tráfico de estupefacientes.

“Con la captura de alias Mono Abrahán se logra una afectación contundente al GDCO Los Costeños, debilitando sus finanzas criminales, la Policía Nacional mantiene su compromiso inquebrantable de garantizar la seguridad ciudadana y continuará desarrollando operaciones focalizadas para contrarrestar los grupos multicriminales que afectan la tranquilidad de la comunidad”, afirmó el Brigadier General Edwin Masleider Urrego Pedraza, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.