Autoridades capturaron a 7 presuntos miembros de estructura criminal en Barranquilla

Unidades de la Policía Metropolitana de Barranquilla lograron la captura de 7 presuntos integrantes del grupo criminal ‘Los Costeños’, a través de 13 diligencias de allanamiento y registro realizadas en el Conjunto Residencial ‘Las Gardenias’ en la ciudad.

Los sujetos son señalados como dinamizadores de homicidios en la jurisdicción.

Asimismo, se les atribuye el manejo de rentas criminales como la comercialización de estupefacientes y el cobro de extorsiones en zonas del suroriente de la capital del Atlántico.

Según la información que se conoció, los inmuebles en los que se realizaron los operativos habrían estado siendo utilizados por el grupo para el almacenamiento de armas de fuego.

Durante los allanamientos, también se realizó la incautación de armas de fuego, municiones, estupefacientes y dinero en efectivos

Entre los capturados se encuentra un presunto jefe d sicarios del grupo delincuencial.

Al parecer, los ahora procesados que registraron un total de 8 anotaciones judiciales, obedecían las ordenes de un cabecilla de la estructura, recluido en un centro carcelario.

Por otro lado, fueron detenidos dos presuntos miembros del Clan del Golfo en el Atlántico, quienes se habrían estado encargando de vigilar a la fuerza Pública en zonas urbanas y rurales del departamento.

Los sujetos fueron capturados en el municipio de Soledad y se les encontró en su poder armas de fuego y drogas.

Los hombres son conocidos como alias ‘El Negro’ y alias ‘El Pava’, el primero, señalado por ser el presunto cabecilla principal del grupo en la zona vía al Mar.

Según el informe oficial, los ahora detenidos buscaba activar un Plan Pistola en municipios como Puerto Colombia, Piojó, Tubará y Juan de Acosta.