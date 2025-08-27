Ciudades

Capturan a tres presuntos extorsionistas en el área metropolitana de Barranquilla

Las capturas se realizaron en los municipios de Soledad y Galapa en el Atlántico.

Las autoridades confirmaron la captura de tres presuntos miembros del grupo criminal ‘Los Costeños’, señalados del delito de extorsión en el departamento del Atlántico.

Las detenciones se realizaron a través de dos operativos en los municipios de Soledad y Galapa.

Durante el primer procedimiento fueron capturados dos de los señalados criminales, quienes habrían intimidado a un conductor informal en el área metropolitana de Barranquilla.

Las detenciones se ejecutaron en el sector de Las Moras de Soledad.

Posteriormente, se reportó la captura de otro de los señalados, en la urbanización Mundo Feliz de Galapa, Atlántico, y quien habría estado amenazando a un comerciante para obligarlo a pagar cuotas extorsivas.

A los sujetos se les incautaron panfletos alusivos a la organización ilícita y dinero en efectivo, al parecer, producto de actividades delictivas.

