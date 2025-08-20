Capturan a cinco presuntos responsables de extorsionar a comerciantes en el Atlántico

Barranquilla

En el marco de la ofensiva frontal contra el delito de la extorsión, la Policía Nacional dio a conocer que, unidades especializadas del GAULA, lograron la captura de cinco personas, señaladas de extorsionar establecimientos comercios en Barranquilla y el municipio de Soledad, Atlántico.

El operativo se realizó como parte de una estrategia para desarticular estructuras delincuenciales.

Las primeras capturas fueron las de dos presuntos integrantes del Grupo Delincuencial Común Organizado (GDCO) ‘Los Costeños’, señalados de dinamizar extorsiones a comerciantes en los barrios La Magdalena y Simón Bolívar en Barranquilla.

A los sujetos les atribuye la incineración de la fachada de un local de venta de colchones como método de presión.

“Los capturados realizaban videos intimidatorios y entregaban panfletos amenazantes con el fin de constreñir a las víctimas y obligarlas a pagar exigencias extorsivas que iniciaban en los 60 millones de pesos”, señaló la Policía.

Por su parte, en el municipio de Soledad, fueron capturados en flagrancia dos presuntos delincuentes de nacionalidad extranjera, vinculados a ‘Los Pepes’, quienes estarían detrás de extorsiones a comerciantes en los barrios Los Cedros, Los Robles, Villa Estadio y Manantial.

Según las investigaciones, los capturados realizaban disparos a fachadas de establecimientos y distribuían panfletos intimidatorios.

Finalmente, fue detenido en flagrancia un presunto delincuente conocido con el alias de ‘El Pitufo’, por el delito de porte ilegal de armas de fuego, en el momento en el que iba a atentar contra un negocio que se negó a cumplir las exigencias económicas.

“Cuenta con anotaciones judiciales por estafa y tráfico de estupefacientes, se dedicaba a la entrega de panfletos y a realizar disparos contra locales comerciales como mecanismo de presión por no pago de extorsiones. Se le incautó un arma de fuego tipo revólver, un teléfono celular y cinco panfletos alusivos al grupo Bloque de Resistencia Caribe (BRC)”, explicaron las autoridades.