Policía capturó a señalado de suministrar armamento a grupo criminal en Barranquilla

Barranquilla

La Policía confirmó que, unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) con apoyo del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), capturaron en flagrancia a un hombre señalado de suministrar armamento a grupo criminal en Barranquilla.

De acuerdo con el informe oficial, el sujeto, al parecer, está vinculado al aprovisionamiento de armas de fuego a la estructura delincuencial ‘Los Costeños’.

La captura del detenido se produjo en el sector de Evaristo Sourdis.

El señalado quedó a disposición de las autoridades competentes para su judicialización, por el presunto delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y municiones.

“Durante la diligencia de registro y allanamiento, los uniformados incautaron un arma de fuego tipo revólver calibre 38 y un cartucho del mismo calibre, elementos que quedaron a disposición de las autoridades competentes para el respectivo proceso judicial”, señaló la institución.