Policía capturó a señalado de suministrar armamento a grupo criminal en Barranquilla
El detenido estaría relacionado con el grupo criminal ‘Los Costeños’.
Barranquilla
La Policía confirmó que, unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) con apoyo del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), capturaron en flagrancia a un hombre señalado de suministrar armamento a grupo criminal en Barranquilla.
De acuerdo con el informe oficial, el sujeto, al parecer, está vinculado al aprovisionamiento de armas de fuego a la estructura delincuencial ‘Los Costeños’.
La captura del detenido se produjo en el sector de Evaristo Sourdis.
El señalado quedó a disposición de las autoridades competentes para su judicialización, por el presunto delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y municiones.
“Durante la diligencia de registro y allanamiento, los uniformados incautaron un arma de fuego tipo revólver calibre 38 y un cartucho del mismo calibre, elementos que quedaron a disposición de las autoridades competentes para el respectivo proceso judicial”, señaló la institución.