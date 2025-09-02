El accionar de pandillas en el norte del Cauca dejó a una patrullera de la Policía gravemente herida

En Puerto Tejada Caucauna patrullera de la Policía Nacional resultó gravemente herida, al parecer, por acción de una pandilla juvenil.

Los hechos se registraron en el barrio El Triunfo Ricardo Holguín cuando una patrulla de la institución policial atendía un caso perturbación por fenómeno de pandillas.

Información preliminar apunta a que en la acción se presentó un cruce de disparos donde la patrullera Karol Ruíz fue impactada por un proyectil en el rostro.

La alcaldesa Luz Adiela Salazar rechazó el suceso violento y afirmó que la uniformada fue remitida a la ciudad de Cali donde recibe atención médica.“Estamos orando por su pronta recuperación y pendientes de la reacción de las autoridades”, dijo.

Las autoridades locales realizarán un consejo extraordinario de seguridad para evaluar la situación y tomar determinaciones.

De igual manera se desplegó un dispositivo especial de investigación para conocer los móviles del suceso, identificar y dar con el paradero de los responsables.

En Puerto Tejada la violencia generada por más de 30 pandillas viene en aumento elevando la percepción de inseguridad por parte de los habitantes.