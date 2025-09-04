Murió el policía que resultó herido tras un ataque con drones en el sur del Cauca

Desde el sur del Cauca se confirmó la muerte del subintendente Yeimer Lucumí Caracas, de 34 años, tras el ataque terrorista de las disidencias Farc con dron y explosivos contra la subestación del corregimiento Piedra Sentada, en el municipio de El Patía.

Después del suceso, el uniformado herido fue trasladado hasta el hospital de El Bordo y en las últimas horas perdió la vida por la gravedad de las lesiones.

Tres civiles, incluidos un hombre y dos menores afectados por esquirlas, se recuperan de las heridas en el centro asistencial.

En El Patia se cuentan tres acciones terroristas con explosivos de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc comandadas por ‘Iván Mordisco’, perpetrados en menos de una semana.

El Gobierno del Cauca rechazó los ataques del bloque occidental de las disidencias y manifestó su respaldo a los integrantes de la Fuerza Pública y de apoyo a la poblacion civil.

“Instalaremos un Puesto de Mando Unificado con autoridades civiles y militares y activaremos rutas de atención y control en la zona”, puntualizó la Gobernación del Cauca.