Secuestraron al hijo del gerente de la licorera del Cauca en el norte de la región

Imagen de referencia de secuestro / Getty Images / nito100

El joven Samuel Londoño Escobar, de 17 años, hijo del gerente de la Licorera del Cauca y exalcalde del municipio de Miranda, Samuel Londoño Ortega, fue secuestrado en una vía de esta localidad ubicada en el norte de la región.

Información preliminar señala que la víctima fue raptada cuando se movilizaba en motocicleta en la carretera que comunica a Miranda con Florida. Ahí fue abordado por sujetos armados que circulaban en una camioneta y se lo llevaron, presuntamente, hacia el Valle del Cauca.

El actual alcalde de la localidad, Walter Zúñiga, rechazó el suceso que, al parecer, sería obra de grupos armados al margen de la ley.

“Es muy triste lo ocurrido en el territorio. A pesar del Plan Candado en el municipio de Florida en el Valle, no se logró dar con su paradero, posiblemente porque los delincuentes se habrían dirigido hacia la cordillera”, dijo el mandatario.

El alcalde hizo un llamado a la comunidad para pedir juntos por el rescate sano y salvo del joven secuestrado.

“Es necesario que se activen los organismos defensores de Derechos Humanos incluida la Defensoría del Pueblo del Valle, la MAP OEA y la Cruz Roja nacional e Internacional para tender puentes que permitan la liberación”, resaltó Zúñiga.

La Gobernación del Cauca también rechazó el suceso, manifestó su respaldo a la familia y exigió respeto por la vida y la dignidad.

“De manera coordinada con la alcaldía de Miranda, La Fuerza Pública y las autoridades competentes, se adelantan actuaciones institucionales orientadas a su pronto regreso al hogar”, explicó la gobernación.

Entretanto, la Policía nacional y la guardia indígena activaron mecanismos de búsqueda.

En esta zona del norte del Cauca hay presencia delictiva de la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc, así como del Frente 57.

