Fue capturado en el Cauca alias ‘AKT’, cabecilla de las disidencias de las Farc

La Policía Nacional informó que en la ciudad de Popayán fue capturado Bernardo Velasco Taquines, alias ‘AKT’, señalado cabecilla de finanzas del Frente Franco Benavidez de las Disidencias de las Farc que tiene injerencia delictiva en Nariño.

De acuerdo con el mayor general Carlos Fernando Triana, director de la Policía Nacional también estaría relacionado con la explotación de minas para la extracción ilegal de oro.

Según los organismos de inteligencia, alias ‘AKT’ tendría una trayectoria criminal de más de 25 años y entre sus actividades delictivas coordinaba acciones terroristas contra la Fuerza Pública en zona rural del municipio de Policarpa”.

El implicado tenía orden de captura vigente por secuestro y concierto para delinquir agravado.

La Policía Nacional puntualizó que con esta captura se golpea la financiación de acciones terroristas por parte del grupo delincuencial contra la población civil y la Fuerza Pública.