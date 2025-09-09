Polémica por presencia de disidencias en entrega de maquinaria a comunidades en el Cauca

Un integrante de las disidencias de las Farc en entrega de maquinaria. Crédito: Suministrada.

Un seceso polémico se registró en el Cauca después de que las disidencias de las Farc participaron en el acto de entrega de una motoniveladora en el Cañón del Micay, zona rural del municipio de El Tambo.

En vídeo que circula en la región se aprecia como subversivos de la estructura Carlos Patiño, participan en la actividad y cortan la cinta inaugural en compañía del líderes y menores de edad.

Uno de los líderes afirmó que la entrega hace parte de un proyecto liderado desde el 2022 por asociaciones de los corregimientos de Huisitó y Los Andes, incluidas 22 veredas que integra la compra de kit de maquinaria amarilla.

“Es la única manera que hemos encontrado como población de estos territorios del Cañón del Micay ante las necesidades y el abandono por parte del Estado. Las vías que existen son el resultado del esfuerzo de las comunidades con recursos propios”, dijo.

Otro vocero manifestó que, “tenemos un estado incapaz de luchar por una comunidad como la nuestra y da orgullo que los lideres seamos capaces de representar a las comunidades y llegar a estos logros”.

El también agradeció a las comunidades y “a la organización armada que nos representa como autoridad en la zona”, explicó.

Sobre el evento, el asesor de paz del Cauca, Antonio Useche manifestó que las asociaciones comunitarias del Micay se destacan por su buena organización y se han trazado metas para el mantenimiento de sus vías.

“El Estado local, regional y nacional no las atienden porque no cuentan con los recursos necesarios”, aseveró.

Según el funcionario lo dinero se obtienen de las actividades realizadas por las Juntas de Acción Comunal, incluidas mingas y bazares.

“Para nadie es un secreto que la zona los grupos armados tienen incidencia y coordinan algunas actividades”, puntualizó.