Un grupo armado secuestró a más de 20 personas en el sur del Cauca

En entrevista en W Fin de Semana, un líder social y defensor de Derechos Humanos denunció el secuestro masivo, en las últimas horas, de más de 20 personas en zona rural del municipio de Santa Rosa, sur del Cauca por parte de un grupo armado ilegal.

“Al menos 17 hombres armados portando brazaletes del ELN incursionaron a un proyecto minero legal en la vereda Curiaco y secuestraron a los 21 trabajadores, de los cuales hasta el momento no tenemos conocimiento”.

Según voceros de la comunidad, la acción delincuencial sería obra del frente Manuel Vásquez Castaño del ELN que tiene presencia en el territorio y que hace tres años también perpetró un secuestro masivo en la misma mina.

“Se trata de personas de la zona y de otras nacionalidades, como México, Venezuela y Canadá incluidos ingenieros que en este momento padecen la zozobra del secuestro”, dijo.

Los líderes reportaron que los hechos ya habrían sido denunciados.

De acuerdo con la denuncia, en los últimos años la seguridad se ha deteriorado en el territorio.

Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado.

Escuche la entrevista completa aquí: