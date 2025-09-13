Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación hace balance de retorno de emberás a sus territorios
Isabelita Mercado, consejera de Paz, Víctimas y Reconciliación, dijo en W Fin De Semana que fue una operación “titánica” del Distrito.
Cortesía: Secretaría de Integración Social
La Secretaría de Gobierno de Bogotá confirmó que este jueves, 11 de septiembre, finalizó el retorno escalonado de la comunidad indígena Emberá asentada en Bogotá y que fue posible gracias al trabajo mancomunado entre cerca de 10 entidades del Distrito y la Nación, junto con el Ministerio Público.
En esa línea, habló en los micrófonos de W Fin De Semana Isabelita Mercado, consejera de Paz, Víctimas y Reconciliación, para referirse a la coyuntura.
Mercado inició su intervención explicando que “fue una operación titánica en el distrito. Implicó el trabajo de muchas entidades”.
Además, explicó que “el Parque Nacional quedó desocupado desde el miércoles. El proceso de recuperación ya lo comienza a manejar la Secretaría de Gobierno”, junto a otras entidades como el Jardín Botánico y la Secretaría de Ambiente.
Sin embargo, resaltó que ese proceso “es duro y demandante”, ya que, según dijo, no había pasado en la ciudad una ocupación indígena en esa zona como la que se vivió recientemente.
Desde la Alcaldía de Bogotá se informó que “el retorno se realizó bajo los principios de voluntariedad, dignidad y seguridad. A través de la Secretaría de Salud, el Distrito hizo aproximadamente 1.400 valoraciones de salud para las personas que retornaron”.
Y finalmente, que “ahora, la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación avanzará en la Ruta de Integración Local con las personas que se quedaron, con miras a aportar a la superación de vulnerabilidad de quienes decidieron que Bogotá es el lugar para continuar con sus proyectos de vida.
