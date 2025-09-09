Hasta $30 millones exige vocero de indígenas Emberá para irse del Parque Nacional, dice Alcaldía

Bogotá

El secretario general de la Alcaldía de Bogotá, Miguel Silva Moyano, denunció que uno de los voceros de la comunidad indígena Emberá exige hasta 30 millones de pesos para que las 100 personas que permanecen en el Parque Nacional regresen a los departamentos de Risaralda y Chocó.

“No vamos a ceder a chantaAjes. El vocero conocido como ‘Fernando’ pide $30 millones de pesos para él para permitir el retorno de las 100 personas que quedan en el costado norte del Parque Nacional. No acepta retorno, ni relocalización, ni albergues, ni arriendos”, dijo Silva.

Además, el alto funcionario confirmó que el vocero ‘Fernando’ no permite que los menores de edad de la comunidad reciban los servicios ofrecidos por el Distrito.

“Hoy decidió no permitir que los menores asistan a los servicios de educación ni de integración social”, agregó.

Por último, el secretario pidió apoyo del Gobierno Nacional para que se respeten los derechos de los niños.

“Necesitamos apoyo de ICBF que tiene la competencia y el deber de velar por los derechos de niños y niñas. El espacio público no tiene las condiciones necesarias para garantizar la seguridad e integridad de los menores”, concluyó.