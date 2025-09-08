Inició el traslado de los indígenas Emberá que están Bogotá

Bogotá

Tras unas semanas de alistamiento, este lunes, 8 agosto, empezará el retorno de cerca de 1.800 indígenas Emberá que están asentados hace un par de meses en el Parque Nacional y varios años en la UPI de La Rioja y La Florida.

“Llevamos más de 8 meses en este proceso y hoy es un éxito porque iniciamos ese retorno. Más de 1.799 personas regresarán a dos departamentos, que son Risaralda y Chocó (...) Vamos a estar en el retorno y, posteriormente, en las ayudas psicológicas y las ayudas pertinentes”, dijo Sergio Agón, de la Unidad de Víctimas.

Por su parte, el secretario de Integración Social, Roberto Angulo, quien denunció en varias ocasiones los malos comportamientos de algunos miembros de la comunidad, aseguró que todos los procesos penales continuarán vigentes.

“Cada traslado de las situaciones y las denuncias, que son 13, van a seguir bajo responsabilidad de la Fiscalía. Hay unos niños que están en el ICBF y se evaluará el reintegro de los menores de edad a su comunidad”, aseguró.

Entretanto, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, confirmó que cerca de 300 personas continuarán en Bogotá y se acogerán a todos los servicios que ofrece la ciudad. Además, aseguró que esta misma semana iniciará la recuperación del Parque Nacional.

Finalmente, Isabelita Mercado, consejera de Paz, Víctimas y Reconciliación de Bogotá confirmó que la Alcaldía no usará el predio del Instituto Distrital de La Participación y Acción Comunal ubicado en la zona del Salitre para el traslado de indígenas Emberá sino que los que se queden serán ubicados en la UPI La Florida.