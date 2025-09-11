Tensión entre indígenas Emberá y funcionarios de Bogotá en medio del retorno a sus territorios. Foto: Consejería de Paz.

Este miércoles (10 de septiembre) se llevó a cabo el segundo proceso de retorno de la comunidad indígena Emberá a sus territorios, específicamente a los departamentos de Risaralda y Chocó. Sin embargo, en medio del traslado, indígenas que se encontraban en la Unidad de Protección Integral de La Rioja agredieron a funcionarios del Distrito con elementos contundentes.

Ante la situación, los funcionarios del Distrito aseguraron que se vivieron momentos de tensión, pero el traslado de los indígenas continuará.

“Tuvimos, como es natural en este tipo de situaciones, algunos momentos tensos que se resolvieron rápidamente. Ya mañana tendremos mesas de conversación con las personas que quedan acá en la UPI La Rioja para definir cuál es el camino a seguir”, dijo el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero.

Por su parte, la consejera de Paz, Isabelita Mercado, aseguró que el retorno de los demás indígenas, que así lo desean, está garantizado.

“Tenemos un balance y un total de 565 personas de la comunidad de Emberá que decidieron retornar a sus territorios. Sumamos un total de 1.100 personas que han retornado desde el lunes de Parque Nacional y hoy desde La Rioja”.

Este jueves será el último día de retorno con las personas que están en la UPI La Florida.

