“Tiempos de la política no son los mismos de la gestión pública”: Secretario de Gobierno de Bogotá

Bogotá

El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, salió en defensa de la Administración Distrital, tras los señalamientos que han hecho desde el Concejo y lo que ha llevado a que varios partidos piensen en la independencia. El funcionario aseguró que los tiempos de la política son muy diferentes al de la gestión pública.

“Hay muchas cosas que todavía están en camino, ahí hay que entender algo que yo creo que es muy importante y es los tiempos de la política, no son necesariamente los tiempos de la gestión pública, pero se viene avanzando. Es importante tener las confirmaciones oficiales, porque mientras tanto, pues todavía se mantienen las cosas como están. Esta semana, seguramente, tendremos confirmaciones, pero hasta que eso no suceda, pues nosotros no podremos emitir una posición al respecto”, dijo Quintero a W Radio.

Sumado a esto, el secretario aseguró que van a mantener las buenas relaciones con los concejales que se declaren en independencia.

“Hasta el momento hemos recibido información oficial de la independencia de ‘En Marcha’, el movimiento que hizo parte también junto con el Nuevo Liberalismo en una lista conjunta, y esa declaración se hace por diferencias, en las visiones de ciudad. Hay puntos en común, hay diferencias que son entendibles y que por supuesto respetamos. Esperamos seguir trabajando con los concejales David Saavedra, con quien hemos venido teniendo una muy buena relación de trabajo y con el concejal Juan David Quintero, con quien hay muchos puntos en común”, añadió.

Por último, Quintero señaló que la Administración está comprometida a entregar resultados a la ciudadanía.

“Esta administración va a dejar listo el Metro de Bogotá, que es la mayor obra de infraestructura en mucho tiempo. Nosotros seguimos concentrados trabajando, tenemos muy buenas relaciones con concejales, entendemos la dinámica política, entendemos el debate democrático y lo respetamos”, concluyó.