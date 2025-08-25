Alcalde Galán perdería alfiles de la Alianza Verde: concejales se declararían en independencia

W Radio conoció que el próximo martes 26 de agosto los concejales de Bogotá del Partido Alianza Verde definirán su futuro como aliados del Gobierno de Carlos Fernando Galán.

Según fuentes, hasta el momento hay cinco votos de ocho para los concejales verdes se vayan a la independencia. La decisión se toma por las pobres cifras y resultados que ha presentado la Administración Distrital en el tema de seguridad.

Además, consideran que el lema de construir sobre lo construido no se está cumpliendo, ya que no se ha seguido el legado de la administración de la hoy candidata a la Presidencia Claudia López.

De darse esta independencia, Galán quedaría sin ocho votos a su favor en el Concejo de Bogotá, por lo que sus proyectos podrían tambalear en su aprobación.

Le puede interesar: Magnicidio Luis Carlos Galán: Inició el juicio contra dos generales (r) de la Policía

Cabe recordar que, la semana pasada, dos integrantes de En Marcha que se aliaron al Nuevo Liberalismo se declararon en independencia para ejercer mayor control a la Administración de Galán.

Estos son los integrantes de la Alianza Verde en el Concejo, que suman 419.884 votos y ocho curules:

Julián Felipe Triana Vargas: 33.428 votos Edwar Aníbal Arias Rubio: 32.149 votos Andrés Ernesto García Vargas: 24.870 votos Julián David Rodríguez Sastoque: 24.838 votos Andrés Leandro Castellanos Serrano: 23.449 votos María Clara Name Ramírez: 22.827 votos Andrés Darío Onzaga Niño: 20.288 votos Julián Espinosa Ortiz: 19.537 votos

Escuche W Radio en vivo: