Magnicidio Luis Carlos Galán: Inició el juicio contra dos generales (r) de la Policía

W Radio conoció en primicia que, este martes, 12 de agosto, se inició el juicio contra los generales retirados de la Policía Nacional Óscar Peláez Carmona, Argemiro Serna y el exdetective del DAS, Héctor Ernesto Muñoz, alias ‘La Bruja’, quienes, al parecer, participaron en la planeación y ejecución del magnicidio del candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, ocurrido el 18 de agosto de 1989 en la plaza principal de Soacha (Cundinamarca).

En la época de los hechos, Peláez Carmona era el director de la Dijín de la Policía Nacional y Serna ocupaba el cargo de segundo comandante de la Policía de Cundinamarca.

Según la investigación de la Fiscalía, los acusados habrían sido coautores del delito de homicidio con fines terroristas, del que fueron víctimas Luis Carlos Galán Sarmiento, Julio César Peñalosa y Santiago Cuervo, en concurso heterogéneo con el delito de tentativa de homicidio, del que fue víctima Pedro Nel Angulo Bonilla.

En el marco de la audiencia de juicio que se adelanta ante el juez segundo especializado de Cundinamarca, rindió interrogatorio el general en retiro Peláez Carmona ante un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra las Violaciones de Derechos Humanos. Este proceso se adelanta bajo la Ley 600 (antiguo Sistema Penal Acusatorio).

En la diligencia, primero preguntó el juez que lleva el caso, luego el fiscal que lidera la investigación, después el procurador y, por último, las partes civiles.

Este caso tiene pendiente que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca resuelva una apelación que radicaron las defensas por algunas pruebas que el juez no aceptó.

En contexto

El 31 de mayo de 2021, la Fiscalía 190 adscrita a la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos resolvió proferir resolución de acusación en contra de Argemiro Serna Arias y Óscar Eduardo Peláez Carmona como presuntos coautores responsables del delito de homicidio con fines terroristas, del que fueron víctimas Luis Carlos Galán Sarmiento, Julio César Peñalosa y Santiago Cuervo, en concurso con el delito de tentativa de homicidio, del que fue víctima Pedro Nel Angulo Bonilla.

Según la investigación de la Fiscalía, se organizó un plan para asesinar al dirigente político en el que participó el entonces Cartel de Medellín, agentes del Estado del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y la Policía Nacional.

El 10 de octubre de 2022, la Fiscalía 95 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la decisión de llamar a juicio a los generales (r) de la Policía Óscar Peláez Carmona y Argemiro Serna por el crimen del dirigente político Luis Carlos Galán Sarmiento.

