Galán ordenó a la Policía y al Ejército disponer esfuerzos para evitar ataques terroristas en Bogotá

Bogotá

El alcalde Carlos Fernando Galán anunció que dio instrucción a los hombres de la fuerza pública en Bogotá para que estén alerta ante un posible ataque terrorista en la ciudad, como los que ocurrieron este jueves en Cali y Antioquia.

“En Bogotá, ya le di instrucción a la Decimotercera Brigada del Ejército y a la Policía Metropolitana de disponer todos los esfuerzos y capacidades para reducir y mitigar el riesgo que hechos como estos, es posible que estos delincuentes quieran hacer que ocurran en Bogotá hechos como en otras ciudades del país”, dijo Galán.

De igual forma, el mandatario de la capital insistió en el apoyo y respaldo que Bogotá brinda a las fuerzas militares del país.

“Quiero manifestar nuevamente el respaldo a la Policía, el respaldo de las fuerzas militares, el respaldo de la Inteligencia y el compromiso de estas ciudades como país, para enfrentar a estos criminales que quieren afectar la democracia”, concluyó.