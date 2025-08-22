Gobierno Nacional evalúa decretar conmoción interior tras atentados terroristas en Cali y Antioquia

El Gobierno Nacional está evaluando la posibilidad de decretar conmoción interior tras el atentado terrorista que se registró en inmediaciones de la Escuela Marco Fidel Suárez, en Cali, que deja al menos 6 muertos y el ataque de un dron con explosivos a un un helicóptero de la Policía Nacional en el departamento de Antioquia.

Noticia en desarrollo.