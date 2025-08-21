“Es urgente que el Gobierno retome el control del territorio nacional”: Galán tras atentado en Cali

Por medio de su cuenta de X, el alcalde Carlos Fernando Galán rechazó el atentado en Cali con un carro bomba y al ataque a un helicóptero de la Policía que dejó varios uniformados asesinados.

“Condeno enfáticamente estos atentados y lamento profundamente las pérdidas humanas. Toda mi solidaridad con las víctimas, sus familias, con la ciudad de Cali y con la Policía Nacional”, dijo Galán

Tras condenar los hechos terroristas, el mandatario de la capital insistió en que el Gobierno debe hacer presencia institucional en el territorio colombiano y evaluar los programas de paz que ha planteado durante los últimos tres años.

“Una vez más, es urgente que el Gobierno Nacional retome el control de todo el territorio nacional y revalúe la política de Paz Total”, aseveró Galán.

El alcalde indicó en que se debe ser duro con los criminales que están acabando con la tranquilidad y la paz de los colombianos.

“El deterioro de la seguridad por cuenta del fortalecimiento de los grupos criminales requiere de una acción decidida de parte del Gobierno para darle las herramientas suficientes a la fuerza pública y ser claro y contundente en la instrucción de perseguir a los delincuentes y llevarlos ante la justicia”, concluyó.