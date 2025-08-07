¿La paz total fracasó en Colombia?

El general (r) Pedro Sánchez es el primer ministro militar en ocupar este cargo desde 1991, marcando un cambio significativo en la tradición de nombramientos civiles en el ministerio.

Con la llegada de Sánchez se reactivaron las operaciones militares contra grupos criminales. Desde su posesión en marzo de 2025, ha promovido operaciones ofensivas contra grupos armados en regiones como Catatumbo y Cauca, contra disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo.

Según Sánchez, se ha recuperado aproximadamente el 70% del territorio del Catatumbo mediante presencia estatal y operación militar sostenida.

Aunque se anunció que en los próximos meses se concretará una decisión sobre el reemplazo de la flota Kfir, al 14 de julio de 2025 no se confirma que haya habido adjudicación o firma de contrato definitiva.

Por otro lado, a pesar de esfuerzos operativos, el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando siguen siendo amenazas persistentes. La política de “paz total” ha sido criticada por haber permitido el fortalecimiento de las organizaciones armadas.