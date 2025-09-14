Patrullero de la Policía fue asesinado en incursión armada de las disidencias de las Farc en Cauca

Como el patrullero David Fabián Rodríguez Navarro fue identificado el Policía asesinado en la incursión armada de las disidencias de las Farc en el corregimiento de El Carmelo, jurisdicción del municipio de Cajibío, centro del Cauca.

Otros cuatro uniformados resultaron lesionados luego de que la estructura delincuencial atacara por varias horas la subestación de Policía.

Rodríguez Navarro, oriundo de Bogotá, tenía 14 años de servicio en la institución y llevaba un año y ocho meses cumpliendo actividades en el Cauca.

El director de la Policía Nacional, mayor general Carlos Fernando Triana afirmó: “Condenamos y rechazamos con la mayor contundencia el atentado criminal perpetrado contra la subestación de Policía de El Carmelo que segó la vida de nuestro uniformado y dejó heridos a otros cuatro miembros de la institución”.

Y agregó: “Toda nuestra solidaridad con sus respetadas familias, con el compromiso de desplegar las capacidades de inteligencia e investigación criminal dirigidas a dar con el paradero de los asesinos y ponerlos a buen recaudo de la justicia”.

Los ataques con ráfagas de fusil y explosivos completan varias horas, dejando graves afectaciones a la infraestructura de la base policial y la casa cural además de temor y zozobra en la población que quedó se encuentra en medio del ataque y se vio obligada al confinamiento para proteger su vida.

Hasta la zona fueron enviados refuerzos con aeronaves artilladas y tropas de la Tercera División por tierra para apoyar a los policías bajo ataque y recuperar el control.

Las voces de los uniformados que se encuentran en la zona afirman que se encuentran desde hace más de 45 minutos rodeados en medio de los hostigamientos, esto sumado a los llamados desesperados de la comunidad evidencian que los refuerzos al lugar de los hechos son tardíos.