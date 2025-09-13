En el sur del Cauca fue asesinado un firmante de paz

En el sur del Cauca hombres armados asesinaron al firmante de la paz Raúl Javier Garzón López de 37 años, quien se encontraba en proceso de reincorporación.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, (Indepaz) denunció que que los hechos se registraron en zona rural del municipio de Rosas, donde encapuchados le dispararon en repetidas ocasiones a la víctima frente a su familia.

El homicidio fue catalogado como un nuevo acto de “exterminio sistemático contra los firmantes de paz”.

Indepaz señaló que en el 2025, 33 firmantes fueron asesinados, 6 de ellos en el departamento del Cauca, situación que evidencia el aumento de la violencia contra los firmantes en proceso de reincorporación.

También, según el Instituto, es una evidencia de la falta de medidas eficientes para la protección de esta población en Rosas y en el resto de el país.

Entretanto, organizaciones sociales y defensoras de Derechos Humanos exigieron al Gobierno nacional cumplir con las garantías de seguridad pactadas en el Acuerdo de Paz.