Proceso de responsabilidad fiscal en Sabanalarga, Atlántico, por presuntas irregularidades en obras

Barranquilla

La Contraloría General de la República dio a conocer que la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $9.000 millones por presuntas irregularidades presentadas en la construcción de un canal para el encauzamiento de las aguas de los arroyos Los Robles, Primero de Diciembre y Siete de Agosto, en el municipio de Sabanalarga, Atlántico.

De acuerdo con la entidad, la medida se ejecutó como parte del seguimiento permanente realizado por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), a los recursos públicos destinados a la ejecución del contrato.

Según la Contraloría, se identificaron presuntas irregularidades con posible incidencia fiscal, relacionadas con el porcentaje de ejecución de la obra física.

Además de situaciones que derivaron en la ruptura de tuberías de alcantarillado, se identificó la necesidad de adelantar trámites ante la Corporación Autónoma Regional para la obtención de permisos para intervenir el cauce de los ríos.

Por otro lado, señalaron que, las obras del proyecto se encuentran sin terminar, abandonadas, sin prestar servicio a la comunidad y con ausencia de medidas de control, seguimiento y protección.

“Esta omisión incrementa el riesgo de un posible detrimento patrimonial en perjuicio del Estado y compromete el cumplimiento de los fines esenciales destinados a beneficiar a la comunidad de Sabanalarga”, concluyó la Contraloría.