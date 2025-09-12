Legalizan captura de seis presuntos integrantes del Clan del Golfo en Córdoba

Montería

La W conoció que el pasado 11 de septiembre un juez con funciones de control de garantías de Montería impartió legalidad a la captura de seis personas, señaladas de hacer parte del grupo armado organizado Clan del Golfo que delinque en el departamento de Córdoba. Entre los procesados hay dos policías activos.

El operativo que arrojó este resultado, fue liderado por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional de Colombia (Dijin), en los municipios de Montelíbano y Planeta Rica. La acción policial se realizó el 9 de septiembre.

Según lo conocido, a estas personas se les imputaría el delito de concierto para delinquir por hechos registrados en el año 2023 en el municipio de Puerto Libertador, sur de Córdoba, donde hay una fuerte presencia de la estructura armada ilegal.

Cabe recordar que, uno de los uniformados capturados hacía parte del esquema de seguridad del alcalde de Planeta Rica, Ramón Calle.