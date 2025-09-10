Capturan a seis presuntos integrantes del Clan del Golfo en Córdoba: dos son policías activos

Montería

Un fuerte operativo adelantado por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional de Colombia (Dijin), contra el grupo armado organizado Clan del Golfo, dejó seis personas capturadas en los municipios de Montelíbano y Planeta Rica. La acción policial se adelantó el pasado 9 de septiembre.

De acuerdo con lo conocido por parte de las autoridades, dos de los capturados son policías activos en el departamento de Córdoba, uno hacía parte del esquema de seguridad del alcalde de Planeta Rica, Ramón Calle, a quien le asignaron otro miembro de la fuerza pública tras el hecho.

Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad judicial competente y serían procesados por su presunta responsabilidad en el delito de concierto para delinquir, por hechos registrados en el año 2023 en el municipio de Puerto Libertador, sur de Córdoba, donde hay una fuerte presencia de la estructura armada ilegal.

Noticia en desarrollo...