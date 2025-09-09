Capturan a alias ‘Santucho’, presunto sicario del Clan del Golfo con injerencia en San Antero

Montería

Una operación conjunta liderada por la Armada de Colombia, el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal -GAULA- Militar Sucre, la Fiscalía y la Policía Nacional, terminó con la captura de alias ‘Santucho’, presunto sicario del Grupo Armado Organizado -GAO- Clan del Golfo, con injerencia criminal en el municipio de San Antero, Córdoba.

De acuerdo con las investigaciones, este hombre habría participado en múltiples acciones criminales realizadas en el marco del ‘plan pistola’ que dejó siete uniformados muertos y seis más heridos en Córdoba, entre los meses de abril y mayo de 2025.

“Alias ‘Santucho’, sería el responsable de múltiples acciones criminales perpetradas en el marco del denominado ‘plan pistola’, entre ellas, el atentado ocurrido el 26 de abril de 2025 en el corregimiento El Porvenir, municipio de San Antero, en el que resultó herido un suboficial de la Armada de Colombia”, revelaron las autoridades.

“Cabe destacar que, el Clan del Golfo intenta mantener presencia delictiva en los departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre, a través de homicidios selectivos, ataques indiscriminados contra de la fuerza pública y paros armados, como mecanismos de coerción para sostener sus economías ilícitas. En este contexto, la captura de este sujeto, representa un golpe estratégico dentro de la ofensiva de la Fuerza Naval del Caribe, debilitando la capacidad de control y presencia de esta estructura criminal en zonas de alto valor estratégico en el Caribe colombiano”, agregaron las autoridades.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía 142 Especializada contra el Crimen Organizado y sería procesado por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio agravado.