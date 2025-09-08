Procuraduría exigió a alcaldes del Atlántico cumplir con transferencias a entidades locales

Barranquilla

La Procuraduría General de la Nación llamó la atención de los alcaldes del departamento del Atlántico para que cumplan con las transferencias para la financiación de la corporación ambiental, las personerías municipales y los cuerpos de bomberos voluntarios.

El ente de control advirtió a los mandatarios locales que las entidades son responsables de prestar servicios públicos esenciales y tienen funciones de interés público y social.

El llamado de atención fue realizado por la Procuraduría Provincial de Barranquilla, tras un Comité de Moralización integrado por el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y la Fiscalía.

Adicionalmente, recordó que, según lo establece la normativa colombiana, los mandatarios tienen el deber de realizar dichas transferencias en los tiempos legales establecidos.

Cabe mencionar que, el Comité contó con la participación de la Personería Distrital de Barranquilla, la Defensoría del Pueblo -Regional Atlántico, la Procuraduría Regional del Atlántico, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Barranquilla y la Contraloría Departamental del Atlántico.