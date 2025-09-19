Consejo de Estado ordena a presidente Petro retractarse por señalamientos contra la ANDI en X. Foto: EFE/ Colprensa/ ANDI.

El Consejo de Estado le dio un plazo de 48 horas al presidente Gustavo Petro para eliminar un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), al considerar que vulneró el derecho fundamental al buen nombre de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y de su presidente, Bruce Mac Master.

Según el fallo, las expresiones del mandatario “no solo aludieron de manera directa a la organización y a su dirigente, sino que incorporaron afirmaciones de carácter infamante, carentes de sustento objetivo, que desbordaron el ámbito de la crítica política y comprometieron su reconocimiento público sin justificación constitucional admisible”.

Los hechos se remontan al 19 de marzo de este año, cuando Petro acusó a Mac Master de “destruir el gobierno por literal odio étnico” y lo señaló, además, de “defender a Hitler y el genocidio en Colombia”.

El alto tribunal no solo ordenó retirar la publicación, sino también que el jefe de Estado se retracte públicamente. Esa rectificación deberá permanecer visible en su perfil de X durante al menos diez días.

En primera instancia, un juez había rechazado la tutela interpuesta por la ANDI, pero tras la apelación, el Consejo de Estado falló a favor del gremio. “Ampárese el derecho fundamental al buen nombre invocado por la demandante”, señaló la providencia.

La notificación fue hecha de manera personal al presidente de la República, por lo que deberá cumplir con la orden judicial en los términos fijados.

Escuche W Radio en vivo aquí: