Empresarios de Andi alertan por descertificación, pero no afecta el aparato económico del país.

El gremio de los empresarios (Andi) expresó su preocupación por las posibles consecuencias derivadas de la reciente decisión del Gobierno de Estados Unidos de la descertificación a Colombia en la lucha contra las drogas.

Así lo señaló el presidente del gremio, Bruce Mac Master, en sus redes: “es un muy fuerte llamado de atención al gobierno por el incumplimiento en las metas de lucha contra el narcotráfico”.

Pero agregó: “en medio de todo, es una buena noticia el waiver que mantiene la ayuda de colaboración y el apoyo económico para adelantar una estrategia seria e integral contra el narcotráfico. Así como la limitación de medidas, de forma que no se afecta el aparato productivo, económico y financiero del país”.

Asimismo, en un comunicado, este gremio agregó que la decisión podría tener efectos adversos sobre las relaciones bilaterales, la economía nacional y el clima de inversión en el país.

El gremio señaló que en muchas oportunidades ha hecho reiterados llamados al Gobierno Nacional para que maneje con la mayor responsabilidad la relación estratégica con Estados Unidos.

“Este país ha sido históricamente el principal socio comercial de Colombia y un aliado fundamental en temas clave como la lucha contra el narcotráfico y la defensa de las instituciones democráticas frente a amenazas de carácter internacional”, resaltó.

En este sentido, le pidió al Gobierno Nacional que, con urgencia, “adopte una postura proactiva que contribuya a restablecer la confianza en la relación bilateral, y garantice que Colombia continúe siendo un aliado estratégico y confiable para Estados Unidos y la comunidad internacional”.

