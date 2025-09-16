Descertificar a Colombia con lineamientos “meramente políticos” desconoce la realidad: Cancillería

La Cancillería rechazó la decisión de los Estados Unidos de descertificar a Colombia en la lucha contra las drogas, pese a que se mantiene la ayuda al país. Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que, aunque esta decisión evita una ruptura, “envía un mensaje ambiguo en un momento que exige determinación”.

Según la Cancillería, la decisión, “siguiendo lineamientos meramente políticos, desconoce la realidad en el territorio y los logros—reales, medibles y de impacto—alcanzados por Colombia en los últimos tres años”.

Por eso, la Cancillería explicó que el año 2024 fue un año histórico para la lucha contra el tráfico y la producción ilícita. Se incautaron 884 toneladas métricas de cocaína y 89.500 galones de ácido sulfúrico. También se destruyeron 5.242 instalaciones de procesamiento de cocaína.

“De igual manera, los esfuerzos operacionales y de inteligencia de la Armada colombiana contribuyeron al 65 por ciento de las incautaciones de cocaína a nivel global. A través de estas acciones, Colombia impidió que 751.400.000 dosis de cocaína llegaran a las calles Nueva York, Los Ángeles, Miami y Washington”.

Las Fuerzas Armadas, dice la Cancillería, también han contribuido a la seguridad de la región a través de múltiples esfuerzos conjuntos, entre ellos:

• El 85% de la inteligencia procesable utilizada por la Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional Sur, proviene de la cooperación de inteligencia entre Colombia y Estados Unidos, en el marco de la operación Orión.

• La operación Zeus, entre 2019 y 2024, redujo en un 89 por ciento las rutas de vuelos ilegales a América Central y al Corredor Pacífico.

• La estrategia Esmeralda Plus, que solo en el primer semestre de 2025 resultó en la captura de 631 individuos vinculados con grupos armados ilegales. Entre 2022 y 2025, también se capturaron 147 miembros del Tren de Aragua.

También es de destacar que entre agosto 7 de 2022 y junio 30 de 2025, se extraditaron 454 individuos a los Estados Unidos.

“Al negar la certificación plena, Estados Unidos corre el riesgo de reducir las capacidades de uno de sus aliados más firmes en la lucha contra el narcotráfico. La vacilación no fortalece la confianza; la erosiona. Y en esta lucha, la claridad es tan importante como la fuerza”, dice la cancillería por medio de un comunicado de prensa.

“El gobierno de Colombia seguirá actuando con responsabilidad y determinación en la lucha contra el narcotráfico. Lo haremos incluso cuando la decisión de EE.UU. introduce riesgos y señales que pueden ser malinterpretadas por los criminales”.

