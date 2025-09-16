“La descertificación no implica sanciones”: presidente Petro tras decisión de Gobierno Trump

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, identificara para el año fiscal 2026 a varios países como mayores productores o de tránsito de drogas ilícitas, entre ellos Colombia, el presidente de la República, Gustavo Petro, aseguró que la decisión no implica sanciones para Colombia.

Así lo afirmó el mandatario en medio de un consejo de ministros que se desarrolló en la noche del 15 de septiembre tras confirmar la noticia. “La desertificación no implica sanciones, sale sin sanciones, entonces vamos a medir el efecto, pero sale así sin sanciones (…) esto tiene implicaciones”, advirtió.

Además, el presidente Petro fue enfático en decir que: “el liderazgo en la droga lo tienen ellos y han fracasado, un millón de muertos en América Latina y van para un millón de muertos en Estados Unidos si no son capaces de reducir el consumo del fentanilo”.

“Estados Unidos deja de obligarnos y presionarnos a llevarnos de la sustitución voluntaria a la forzada. Ojo, se acabó eso, no más policías muertos, ya veremos cómo lo hacemos (…) se acaba la dependencia del Ejército de Colombia y sus Fuerzas Militares del armamento de los Estados Unidos, no más limosnas ni regalos, ya descertificaron, esa es la decisión”.

Ante este escenario, Petro añadió: “al Ejército de Colombia le va mejor si compra sus armas o las hace con nuestros recursos propios o sino no será un Ejército de la soberanía nacional, ya esa es una consecuencia. Los señores de la policía dejan de comprar pistolas como con las que mataron al Senador (Uribe Turbay)”.

#NoticiaW | “Querer devolvernos a una fumigación forzada no va con nosotros”: advierte el presidente Petro tras decisión de EE.UU. de descertificar a Colombia en la lucha contra el narcotráfico. pic.twitter.com/va6mtP9ocR — W Radio Colombia (@WRadioColombia) September 16, 2025

