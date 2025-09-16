Ahora resulta que es misoginia: presidente Petro tras polémica por abrazo con Gloria Miranda

El pasado jueves, 11 de septiembre, el presidente Gustavo Petro dirigió el evento del Pacto Territorial en el Cauca en conjunto con Gloria Miranda, directora de Sustitución de Cultivos Ilícitos, y allí, tras una situación durante su discurso junto a la funcionaria, sectores criticaron la actitud del presidente con la titular de esa dirección.

Así, el mismo jefe de Estado salió al paso de las críticas y respondió durante un consejo de ministros llevado a cabo este lunes.

¿Qué respondió el presidente Gustavo Petro?

El mandatario de los colombianos puntualizó: “Ahora resulta que abrazar es sinónimo de misoginia. Misoginia es que le tiene asco a la mujer y yo no le tengo asco, lo contrario, entonces por qué voy a ser misógino ”.

Y, posteriormente, aseveró que críticas como las que recibió tras la situación “son las campañas que nos arman feministas de la derecha”.

“Ser feminista de derecha no es ser feminista. La feminista de derecha está peleando, es, porque como aspira a los altos cargos públicos, que la mitad sea para ellas (...) pero no que la mujer sea igual , entonces le importa un bledo las mujeres trabajadoras, las mujeres de los tintos, las mujeres que salen en minifalda a las calles de noche, les importa un comino el hombre que se siente mujer, que dicen que es de mentiras (...) eso no es antinatura”, enfatizó.

Estas fueron las declaraciones del presidente Petro: