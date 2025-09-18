Presidente Gustavo Petro advirtió complot judicial en su contra

Bucaramanga

A su paso por la capital santandereana para la entrega del nuevo edificio del Instituto de Lenguas en la Universidad Industrial de Santander, el presidente Gustavo Petro lanzó duras denuncias sobre lo que calificó como un“complot judicial en su contra” que, según dijo, se estaría gestando incluso desde Estados Unidos.

Petro advirtió a Trump que su política de drogas fracasó: “nuestro método es mejor”

“Una persona norteamericana ha llegado a hacer una reunión con Cabal, Cuenca, Leyva y Uribe para ver cómo se arma un proceso judicial mío en Estados Unidos,yo que ni siquiera voy a ese país”, aseguró el mandatario, al advertir que este caso será expuesto en su intervención en la ONU.

Presidencia publicó la hoja de vida de Yeimy Carina Murcia como nueva MinTIC

El jefe de Estado también denunció irregularidades en la erradicación forzada de cultivos ilícitos. Afirmó que “20.000 ó 30.000 hectáreas no se erradicaron porque se robaron el glifosato donado por los Estados Unidos” y que incluso se maquillaron cifras oficiales.

Congresistas demócratas cuestionan a Marco Rubio por sus declaraciones sobre condena a Álvaro Uribe

“Mientras se radicaban 130.000 hectáreas, se sembraban 100.000 más, fue una estafa al pueblo colombiano”. En tono crítico Petro arremetió contra los dirigentes que respaldan las políticas antidrogas de Washington.

“Aquí no pienso que el Ejército ni la Policía serán cipayos, pero sí hay políticos cipayos que le ayudan al gobierno de Estados Unidos equivocado, porque piensan que la erradicación forzosa es la solución. Eso solo ha generado muertos en Colombia”.