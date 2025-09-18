Congresistas demócratas cuestionan a Marco Rubio por sus declaraciones sobre condena a Álvaro Uribe

El pasado 17 de septiembre, un bloque de congresistas demócratas envió una carta al secretario de Estado, Marco Rubio, en la que expresan su “profunda preocupación” por las declaraciones que emitió el pasado 28 de julio sobre el expresidente colombiano Álvaro Uribe.

Ese día, cabe recordar, Rubio aseguró que Uribe no había cometido delito alguno y que era víctima de una supuesta “instrumentalización” del poder judicial en Colombia.

La respuesta de los legisladores fue enfática: “El auténtico Estado de derecho exige que nadie, sin importar su posición, esté por encima de la ley”.

En la misiva, los firmantes —entre ellos Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Nydia Velázquez y James McGovern— subrayaron que el fallo contra Uribe, condenado por soborno a testigos y fraude procesal, fue el resultado de un proceso de más de una década, con jueces y fiscales de distintas tendencias políticas.

Los congresistas recordaron que Estados Unidos ha invertido durante años en fortalecer el sistema judicial colombiano, y advirtieron que declaraciones como las de Rubio “erosionan la credibilidad de EE.UU. como promotor del buen gobierno y los derechos humanos”.

La carta concluye con un llamado a que la política exterior estadounidense se mantenga en defensa de la institucionalidad y la independencia judicial en Colombia.