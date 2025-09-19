JEP alerta por falta de recursos para implementar sanciones a exguerrilleros y exmilitares

Tras las sanciones impuestas a los exintegrantes del secretariado de las extintas Farc por más de 21 mil secuestros y a 12 exmilitares del Batallón La Popa en Valledupar, por falsos positivos, la JEP hizo un reclamo por la falta de fondos para el cumplimiento de estas sentencias.

El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Alejandro Ramelli, dijo que dentro del Presupuesto General de la Nación que se está discutiendo en el Congreso se deben garantizar estos recursos, “hay que garantizar los fondos, no solamente para estas dos sentencias, sino para todas las que vienen, eso es responsabilidad del Congreso y del Ministerio de Hacienda”.

Advirtió que dentro del seguimiento y acompañamiento del sistema de monitoreo de las Naciones Unidas, el soporte para que la JEP cumpla también es un punto de verificación, “el informe de la ONU no es solamente si están cumpliendo con el perímetro y todo lo que estamos hablando, es si el Estado en su conjunto, la institucionalidad, está cumpliendo el plan de desarrollo y eso es lo que la ONU le va a monitorear al Estado colombiano y le va a decir al consejo de seguridad si le están garantizando los recursos”.

Aseguró que el Gobierno tiene la responsabilidad de responder por las condiciones transversales de habitabilidad, seguridad personal y alimentación, de los sancionados.

