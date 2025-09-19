Lo que ha hecho la Corte Suprema es reafirmar la presunción de inocencia de Álvaro Uribe: abogado
El abogado penalista Santiago Trespalacios dijo en W Sin Carreta que la decisión de la Corte de confirmar el fallo que le concedió la libertad al expresidente Álvaro Uribe Vélez, es correcta.
Colombia's former president Alvaro Uribe Velez takes part during an event announcing the candidates for Bogota's council of the Political Party, Centro Democratico, on August 10, 2023. (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images)
En la tarde de este jueves, 18 de septiembre, la Corte Suprema de Justicia confirmó el fallo que le concedió la libertad al expresidente Álvaro Uribe Vélez.
El caso se remonta al 1 de agosto de 2025, cuando el Juzgado 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá condenó al exmandatario por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. En esa ocasión se ordenó su detención inmediata y se le otorgó la prisión domiciliaria.
Para hablar del tema, pasó por los micrófonos de W Sin Carreta el abogado penalista Santiago Trespalacios, quien dio su perspectiva frente a la noticia.
“Es una decisión que considero, en lo personal, correcta, y deja claro que la regla general durante el proceso penal tiene que ser la libertad”, comentó.
Así mismo, resaltó que la decisión del alto tribunal también deja claro que “a un ciudadano, hasta que no quede en firme la decisión en su contra, se le debe seguir presumiendo como inocente y tratando como tal”.
“Lo que ha hecho aquí la Corte Suprema de Justicia, en la sala de tutela, es reafirmar la presunción de inocencia de Álvaro Uribe Vélez”, aseveró.
Escuche la entrevista completa a continuación:
