Se levantó sesión para modificar monto del Presupuesto 2026: denuncian “jugada” del Gobierno
La oposición denunció que el Gobierno acordó desconfigurar el quorum con la Comisión Tercera de la Cámara, para levantar la sesión.
Se levantó la sesión de las comisiones económicas del Congreso, en medio de la votación de las proposiciones para modificar el monto del Presupuesto General para el 2026.
La oposición denunció que la Comisión Tercera de la Cámara rompió el quorum para impedir la modificación.
Noticia en desarrollo.