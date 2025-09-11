Actualidad

Se levantó sesión para modificar monto del Presupuesto 2026: denuncian “jugada” del Gobierno

La oposición denunció que el Gobierno acordó desconfigurar el quorum con la Comisión Tercera de la Cámara, para levantar la sesión.

Congreso de la República de Colombia. FOTO: JUAN PABLO PINO/AFP via Getty Images)

Congreso de la República de Colombia. FOTO: JUAN PABLO PINO/AFP via Getty Images) / JUAN PABLO PINO

Se levantó la sesión de las comisiones económicas del Congreso, en medio de la votación de las proposiciones para modificar el monto del Presupuesto General para el 2026.

La oposición denunció que la Comisión Tercera de la Cámara rompió el quorum para impedir la modificación.

Noticia en desarrollo.

