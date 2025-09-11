Actualidad

Gobierno considera reducir su tributaria a $16.3 billones, según MinHacienda

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que el Gobierno Nacional ha considerado una reducción de $10 billones en el Presupuesto del año 2026.

Germán Ávila, ministro de Hacienda. (Colprensa - Catalina Olaya)

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que el Gobierno Nacional “ha considerado hacer una reducción de $10 billones en el Presupuesto del año 2026 y paralelamente realizar un ajuste a ley de financiamiento”.

La reforma tributaria pasaría de $26.3 billones a $16.3 billones.

Noticia en desarrollo...

