Gobierno considera reducir su tributaria a $16.3 billones, según MinHacienda
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que el Gobierno Nacional “ha considerado hacer una reducción de $10 billones en el Presupuesto del año 2026 y paralelamente realizar un ajuste a ley de financiamiento”.
La reforma tributaria pasaría de $26.3 billones a $16.3 billones.
Noticia en desarrollo...