Director de la Policía anuncia cambios en la institución

El director general de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana Beltrán, anunció la segunda fase de nuevas responsabilidades institucionales.

Según la información proporcionada por el general Triana, el director de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) será el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria.

El coronel Alfonso fue jefe seccional de Investigación Criminal, jefe de Área Investigativa Especializada, jefe de Grupo Policía Judicial y jefe de Grupo Investigativo.

Además, ha desempeñado cargos de forma destacada en la Dirección de Investigación Criminal e Interpol y diferentes Seccionales de Investigación Criminal como la ciudad de Bogotá, y los departamentos de Norte de Santander y Cauca. En el año 2020, asumió como oficial de enlace de Investigación Criminal ante España y luego como director Antisecuestro y Antiextorsión.

Otros cambios en la Policía Nacional

Estos son otros cambios dentro de la Policía Nacional:

Coronel Édgar Andrés Correa Tobón , director de Antisecuestro y Antiextorsión (DIASE)

, director de Antisecuestro y Antiextorsión (DIASE) Coronel Rocío Milena Melo Puerto , comandante Departamento de Policía Caldas

, comandante Departamento de Policía Caldas Coronel Germán Alonso Manrique Cornejo, comandante Policía Metropolitana de Popayán

comandante Policía Metropolitana de Popayán Coronel Gerson Bedoya Piraquive, comandante Departamento de Policía Cauca

comandante Departamento de Policía Cauca Coronel Paulo Javier Galindo Valencia, comandante Departamento de Policía Casanare

